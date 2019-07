Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schwache Industrieaufträge haben Ende letzter Woche Gewinnmitnahmen an den deutschen Aktienmärkten ausgelöst, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG. So sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) deutlich um 0,5 Prozent auf 12.569 Punkte gefallen und vor allem die Papiere der Industriegüterhersteller seien unter Druck geraten. ...

