BERLIN (Dow Jones)--Der Verband der Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) hat sich für eine deutlich höhere Steuer auf Kohlendioxid als das Bundesumweltministerium ausgesprochen. Als "Gegenentwurf für kleinteilige Detailregelungen" bei den Energiesteuern könne "eine allgemeine CO2-Bepreisung einen ökonomisch sinnvollen, stabilen und langfristigen Rahmen setzen", heißt es in einem Gutachten des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS), das im Auftrag des VDMA erarbeitet wurde und über das die Frankfurter Allgemeine Zeitung zuerst berichtet hatte.

Vorgeschlagen wird ein Preis von 110 Euro pro Tonne CO2. Das ist rund das Dreifache des von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) vorgeschlagenen Einstiegspreises von 35 Euro. Auf Kraftstoffe im Verkehr sollte demnach eine pauschale Infrastrukturabgabe von 42 Cent pro Liter anfallen. Schulzes Rechenmodelle gehen lediglich von 9,5 bis 11 Cent bei Benzin und Diesel aus.

Allerdings mindern sich die Abgaben im Modell des VDMA, da dieses eine umfassende Reform der Energiesteuern vorsieht. So sollen außer den Netzentgelten und Konzessionsabgaben alle weiteren Abgaben entfallen, darunter etwa die EEG-Umlage und die Stromsteuer. So würde sich Dieselpreis nur leicht erhöhen, während Benzin in etwa gleich teuer bliebe. Beim Strom sinke die Gesamtbelastung sogar von 18,9 auf 13,4 Cent pro Kilowattstunde, so die Autoren. Heizöl würde sich von 0,6 auf 2,9 Cent pro Kilowattstunde verteuern.

Reform soll 80 Milliarden Euro an Steuern einbringen

VDMA-Präsident Carl-Martin Welcker begründet den Vorstoß seines Verbandes wie folgt: "Die bestehende Lücke zur Erreichung der nationalen Klimaziele kann aus unserer Sicht nur mit marktwirtschaftlichen Ansätzen geschlossen werden. Und was ist marktwirtschaftlicher als der Preis?!"

Zudem folge das bestehende System aus Steuern, Abgaben und Umlagen aus Sicht des Verbands bisher "keiner konsistenten Logik". Eine CO2-Steuer dürfe jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie - insbesondere der energieintensiven Betriebe - nicht gefährden, warnte Welcker. Eine gezielte Steuerung des Verbrauchs könne hier helfen: "Energieträger mit einem geringeren CO2-Ausstoß sollen bevorzugt genutzt werden. Im Ergebnis wird Strom billiger, Kraftstoffe werden teurer."

Insgesamt erhofft sich der Verband durch seinen Reformvorschlag Steuereinnahmen von 80 Milliarden Euro - ein Plus von 6 Milliarden Euro gegenüber dem bisherigen Steuermodell. Dieser Finanzüberschuss würde aber schnell abschmelzen, wenn die Maßnahmen zur CO2-Reduktion greifen. Um die Staatseinnahmen konstant zu halten, müsste der CO2-Preis bis 2030 auf bis zu 165 Euro pro Tonne ansteigen, so das VDMA-Gutachten. Das wiederum ist nahe an den 180 Euro, die Schulze für das Jahr 2030 anvisiert.

CO2-Steuern EU-weit angleichen

Der VDMA fordert schließlich auch, die CO2-Bepreisung möglichst auf europäischer Ebene umzusetzen. Um die Sätze zu harmonisieren und eine Doppelbelastung mit dem Emissionshandelssystem zu vermeiden, müsse die EU-Energiesteuerrichtlinie reformiert werden.

Das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft hatte beide Gutachten für das Bundesumweltministerium und den VDMA erstellt. Die wissenschaftliche Leiterin Swantje Fiedler sagte Dow Jones Newswires, beide Modelle würden sich einander nicht ausschließen. "Vielleicht fängt man mit dem Konzept des Bundesumweltministeriums an und steuert langfristig auf das Reformmodell der VDMA-Studie zu. Das hängt auch vom politischen Mut der Akteure ab", sagte Fiedler.

