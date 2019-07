FRANKFURT (Dow Jones)--Der Frühindikator der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist im Mai gesunken. Gleichwohl zeichnet sich nach Einschätzung der Denkfabrik eine Stabilisierung des Wachstums im gesamten OECD-Raum ab. Im Mai sinkt der Frühindikator für den gesamten OECD-Raum gegenüber dem Vormonat um 0,1 auf 99,0 Punkte.

Anzeichen für ein stabiles Wachstum gebe es jetzt auch für Japan und Kanada, hieß es von der OECD. Für Großbritannien hätten sich die Signale für eine Stabilisierung bestätigt, obwohl die OECD aufgrund der anhaltenden Brexit-Unsicherheit große Fehlermargen einräumt.

Die Frühindikatoren wiesen zudem weiterhin auf eine stabile Wachstumsdynamik in Frankreich und eine nachlassende Wachstumsdynamik in den USA und im gesamten Eurogebiet, insbesondere in Deutschland und Italien.

Der Frühindikator der OECD dient dazu, sehr früh Anzeichen für konjunkturelle Wenden festzustellen. Die OECD spricht davon, dass Wendepunkte relativ zum Trend sechs bis neun Monate vor der Änderung antizipiert werden sollen.

In den großen Schwellenländern deuteten die Indikatoren weiter auf eine stabile Wachstumsdynamik in China, Indien und Russland und nun auch in Brasilien. Diese vier Länder gehören nicht zur OECD, aber wegen ihrer globalen Bedeutung für die Wirtschaft erhebt die Organisation dennoch Frühindikatoren.

