Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag etwas gestiegen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte um 0,06 Prozent auf 173,47 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,37 Prozent. Damit liegt sie weiterhin in der Nähe ihres historischen Tiefstands.

Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Hinweise auf eine anhaltende konjunkturelle Schwächephase stützten die Anleihen ein wenig. So hat sich die Anlegerstimmung in der Eurozone im Juli deutlich verschlechtert. Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindikator fiel auf den tiefste Stand seit November 2014.

Die Produktion im deutschen verarbeitenden Gewerbe hat zwar im Mai mit 0,3 Prozent zum Vormonat etwas angezogen. Der Anstieg blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Der Chefvolkswirt der ING-Bank für Deutschland, Carsten Brzeski, erkannte in den Daten zumindest "schwache Lebenszeichen" für die deutsche Wirtschaft. Allerdings seien die Kennzahlen noch zu schwach, um Optimismus zu rechtfertigen.

Deutlich gingen die Renditen in Griechenland zurück. Die konservative Partei Nea Dimokratia (ND) hat am Sonntag die Parlamentswahl in Griechenland gewonnen. Im Parlament wird sie die absolute Mehrheit haben. Parteichef Kyriakos Mitsotakis wurde bereits als griechischer Ministerpräsident vereidigt./jsl/jkr/fba

ISIN DE0009652644

AXC0109 2019-07-08/13:05