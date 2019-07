Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Aktie der Deutschen Bank nach deren Umbauplänen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die angestrebten Kostensenkungen von 6 Milliarden Euro seien höher als erwartet, schrieb Analyst Andrew Stimpson in einer am Montag vorliegenden Studie. Ob die Bank ihre risikogewichteten Aktiva so schnell wie geplant senken könne, sei aber diskutabel. Da das Institut keine Kapitalerhöhung machen wolle, bleibe die Kapitalausstattung ein Thema. Die Kosten für das Abstoßen von Vermögensteilen seien ebenfalls noch nicht diskutiert worden./men/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2019 / 09:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-07-08/13:07

ISIN: DE0005140008