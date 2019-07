Wann Steuern auf verkaufte Rentenversicherung fällig sind, wie Gehaltsnachzahlungen das Elterngeld erhöhen, worauf Lebenspartner achten müssen und ein Expertenrat zum Mietrecht. Die Steuer- und Rechtstipps der Woche.

Lebensversicherung: Gewinn aus Altvertrag ist steuerpflichtig

Ein Anleger verkaufte eine 2002 abgeschlossene Rentenversicherung nach zehn Jahren. Weil er den Vertrag keine zwölf Jahre gehalten hatte, sollte er Steuern zahlen. Er wehrte sich: Bis 2008 wäre er auch nach kürzerer Haltedauer steuerfrei geblieben. Der Gewinn müsse daher aufgeteilt werden, in den vor und nach 2008 entstandenen Anteil. Das Finanzgericht Münster lehnte ab: Er habe vor der Gesetzesänderung genug Zeit gehabt, zu verkaufen (7 K 1014/16 E, nicht rechtskräftig).

Elterngeld: Nachzahlung steigert den Anspruch

Die Höhe des Elterngelds orientiert sich am Einkommen der zwölf Monate vor Geburt des Kindes. Bekommen Eltern in diesem Zeitraum Gehalt für vorher geleistete Arbeit nachgezahlt, muss dies aber auch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...