Der Iran wird vorerst Uran nur bis zu einem Wert von 4,5 Prozent anreichern. "Unsere Anlagen brauchen einen Anreicherungsgrad von 1,1 bis 4,5 Prozent, daher wird ein Wert unter 5 Prozent vorerst ausreichen", sagte der Sprecher der iranischen Atomorganisation, Behrus Kamalwandi, am Montag. Bis zu 5 Prozent werde von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) nicht als gefährlicher Anreicherungsgrad eingestuft, sagte der Sprecher. Das könnte sich jedoch langfristig je nach Bedarf ändern, gab die Nachrichtenagentur Isna den Sprecher wieder. Langfristig solle der Anreicherungsgrad maximal 20 Prozent betragen. Für den Bau von Atombomben müsste Uran auf 90 Prozent angereichert werden.

Am Montagmorgen hatte der Iran die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien über die am Vortag angekündigte Überschreitung des Urananreicherungslimits informiert. "Mit der Überschreitung der 3,67 Prozent-Grenze wurde schon gestern (Sonntag) begonnen", sagte Kamalwandi dem Staatssender IRIB. Damit brach das Land eine zentrale Auflage des internationalen Atomabkommens, aus dem die USA schon im vergangenen Jahr einseitig ausgestiegen waren. Der Iran hatte sich bis vor einem Monat weiter an den Vertrag gehalten, war aber von den USA dennoch mit harten Sanktionen belegt worden.

Das zwischen den UN-Vetomächten USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien sowie Deutschland und dem Iran 2015 vereinbarte Atomabkommen sollte Teheran am Bau einer Atombombe hindern. Das iranische Atomprogramm wurde massiv eingeschränkt, im Gegenzug sollten Wirtschaftssanktionen gegen das Land aufgehoben werden.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Abbas Mussawi, sagte am Montag, der Iran habe den verbliebenen fünf Vertragsstaaten eine Frist von 60 Tagen gesetzt, um effektive Maßnahmen zur Rettung des Abkommens zu ergreifen. Anderenfalls werde die dritte Phase des Teilausstiegs aus dem Abkommen eingeleitet. Aber auch das werde sich im Rahmen des Abkommens halten, sagte Mussawi ohne weitere Erläuterungen./str/fmb/DP/jha

AXC0110 2019-07-08/13:13