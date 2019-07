Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gilt als grundsolides Blatt ohne Hang zu grellen Schlagzeilen. Wenn sie also einen Wirtschaftsartikel über die Türkei mit der Headline "Erdogan völlig von der Rolle" überschreibt, heißt das schon was. Was ist passiert?Der türkische Präsident Erdogan pflegt eine ganz besondere Sicht auf die Notenbankpolitik, die kein anderer Fachmann teilt. Erdogan glaubt nämlich, dasseine hohe Inflation mit niedrigen Zinsen zu bekämpfen sei. Dass Erdogan damit seine ganz eigenen Geldtheorie verfolgt, ist bekannt, doch nun will er sie offensichtlich mit Macht durchsetzten: Er hat den Notenbankchef entlassen.Notenbankchef Murat Cetinkaya hielt sich nämlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...