In London und Manchester finden Personen die von staatlicher Unterstützung leben keinen bezahlbaren Wohnraum mehr. So erreicht die Immobilienkrise Großbritanniens einen neuen Tiefpunkt, wie Robert Booth für "The Guardian" berichtet. Insgesamt beziehen 1,2 Millionen Briten Wohngeld. Die Höhe ist seit 2016 eingefroren. Dies wird auch mindestens bis 2020 so bleiben. Gleichzeitig steigen die Mieten. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...