Die Lage in der türkischen Wirtschaft hat sich gerade erst leicht entspannt - da droht der Lira durch die Entlassung des türkischen Zentralbankchefs ein erneuter Verfall.

Die türkische Zeitung "Sözcü" ist eine der wenigen verbliebenen kritischen Blätter des Landes - und sprach in ihrer Sonntagsausgabe deutlich aus, was viele Experten denken: "Das ist das Ende der Unabhängigkeit der Zentralbank". Das Blatt bezog sich auf die überraschende Entlassung des türkischen Zentralbank-Präsidenten Murat Çetinkaya. Diese nämlich hatte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitagnachmittag per Dekret angeordnet. Wie zu erwarten war, sackte die türkische Lira am Montag erst einmal ab. Die Währung verlor um 2,5 Prozent zum US-Dollar.

Dabei hatte sich die Lage der türkischen Wirtschaft gerade erst etwas entspannt. Der Sieg des Oppositionskandidaten Ekrem Imamoglu bei der Wahl zum Bürgermeister in Istanbul hatte etwas Vertrauen in die mehr als angeschlagene türkische Demokratie zurückgebracht. Der Kurs der Lira war erstmals seit Monaten wieder - wenn auch nur leicht - gestiegen. Vergangene Woche bekam man für einen Euro 6,3 türkische Lira, so wenig wie seit fast einem Jahr nicht mehr.

Analysten werteten das als Erfolg der relativ strikten Zinspolitik der türkischen Zentralbank. Die hatte die Zinsen im September - spät, aber deutlich - auf 24 Prozent erhöht und somit einen weiteren Verfall der Währung gestoppt. Auch die Inflation war halbwegs unter Kontrolle gebracht worden. Im Juni waren die Verbraucherpreise nur noch um 15 Prozent gestiegen. Im Jahresmittel liegt die Inflation damit bei 19 Prozent. Im Herbst waren es noch rund 25 Prozent gewesen. In der Folge aber schrumpfte auch die türkische Wirtschaft, die Arbeitslosigkeit stieg, und dies war auch ein Grund, weshalb die AKP die Bürgermeisterwahlen in Istanbul und anderen großen Städten des ...

