Selenskyj will den Krieg in der Ostukraine so schnell wie möglich beenden. Dafür schlägt er ein Spitzentreffen vor - unter anderem mit Wladimir Putin.

Im Ringen um eine Lösung für den blutigen Konflikt im Donbass hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski seinem russischen Kollegen Wladimir Putin ein Treffen vorgeschlagen. In einer Videobotschaft bot der 41-jährige Selenski Putin direkte Verhandlungen in der weißrussischen Hauptstadt Minsk an. Russland prüfe die Idee Selenski, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Agentur Interfax zufolge. "Das ist eine neue Initiative", sagte er. Geklärt werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...