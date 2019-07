Allerthal-Werke AG: Halbjahresbericht zum 30.06.2019/vorläufiges Ergebnis DGAP-Ad-hoc: Allerthal-Werke AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis Allerthal-Werke AG: Halbjahresbericht zum 30.06.2019/vorläufiges Ergebnis 08.07.2019 / 15:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Halbjahresbericht zum 30.06.2019 / Vorläufiges Ergebnis Im Zuge der Aufstellung des Halbjahresabschlusses der Allerthal - Werke AG zum 30.06.2019 zeichnet sich ein vorläufiger Halbjahresüberschuss (ungeprüft) von rd. 1,3 Mio. EUR ab. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres war ein Halbjahresüberschuss von 1,1 Mio. EUR zu verzeichnen. Aufgrund der Wesensart des Geschäftsmodells der Gesellschaft können unterjährig erzielte Ergebnisse nicht auf das Gesamtjahr (oder andere Zeiträume) hochgerechnet werden. Das Jahresergebnis per Jahresultimo kann daher sowohl höher, aber auch niedriger als das erzielte Halbjahresergebnis ausfallen. Die Veröffentlichung des Halbjahresberichtes wird voraussichtlich am 31. Juli 2019 erfolgen. Köln, den 8. Juli 2019 Der Vorstand Ansprechpartner bei Rückfragen: Alfred Schneider Vorstand der Allerthal-Werke AG Friesenstraße 50, 50670 Köln Tel. (02 21) 8 20 32 - 0 Fax (02 21) 8 20 32 - 30 E-Mail: silvia.schneider@allerthal.de Internet: www.allerthal.de 08.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Allerthal-Werke AG Friesenstraße 50 50670 Köln Deutschland Telefon: 0221 / 820 32 - 0 Fax: 0221 / 820 32 - 30 E-Mail: silvia.schneider@allerthal.de Internet: www.allerthal.de ISIN: DE0005034201 WKN: 503420 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hannover, Stuttgart EQS News ID: 837863 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 837863 08.07.2019 CET/CEST ISIN DE0005034201 AXC0146 2019-07-08/15:18