Im hessischen Dieburg ist jetzt die erste Dachanlage in Betrieb gegangen, die in den EEG-Solarauktionen der Bundesnetzagentur einen Zuschlag erhalten hat. Diese Nachricht brachte jetzt der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) in Umlauf. Die Dieburger 6,4-MW-Photovoltaikanlage hat als erste Dachanlage in den Auktionen für große Solarstromanlagen den Zuschlag erhalten hat. Auf einer Logistikhalle soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...