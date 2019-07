Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 b) und 5 der VO-EU Nr. 596/2014 des EU Parlaments und des Rates vom 16.04.14 über Marktmissbrauch und gemäß Art. 6 Abs. 2 der DVO-EU 2016/1052 der Kommission vom 8.03.16 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen DGAP-News: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG / Schlagwort(e): Sonstiges Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 b) und 5 der VO-EU Nr. 596/2014 des EU Parlaments und des Rates vom 16.04.14 über Marktmissbrauch und gemäß Art. 6 Abs. 2 der DVO-EU 2016/1052 der Kommission vom 8.03.16 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen 08.07.2019 / 15:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bekanntmachung nach Artikel 5 Absatz 4 b) und Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") und gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRA 42659 mit Sitz in Hamburg und der Geschäftsanschrift Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, hat als Stabilisierungsmanager im Rahmen der erstmaligen Zulassung der Stammaktien in dematerialisierter Form mit einem Nennbetrag von 0,01 EUR je Aktie der Global Fashion Group S.A. (ISIN: LU2010095458; WKN: A2PLUG; Börsenkürzel: GFG) zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse im Zeitraum vom 2. Juli 2019 bis einschließlich die nachstehend einzeln aufgeführten Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt: Handelsda- Ha- Kauf Nomina- Ausführungspreis Währun- MIC-Code tum nd- (K) / le (0,00000) gskür- (ISO (TT.MM.YY- el- Ver- (Stück- zel 10386) YY) sz- kauf e) (ISO des ze- (V) 4217) Handels- it platzes (I- (Inland SO u. 86- EU-Auslan- 01- d) ) UT- C (h- h:- mm- :s- s,- f) 02.07.201- 15- K 25.000 4,0895 EUR XETA 9 :3- 5:- 02- ,4- 86- 02- 8 Sum- 02.07.201- 25.000 4,0895 EUR XETA me 9 Tag [Gesam- [gewichteter tzahl] Durchschnittskurs] 04.07.201- 15- K 25.000 4,1715 EUR XETA 9 :3- 5:- 53- ,9- 21- 02- 5 Sum- 04.07.201- 25.000 4,1715 EUR XETA me 9 Tag [Gesam- [gewichteter tzahl] Durchschnittskurs] 05.07.201- 15- K 25.000 4,3185 EUR XETA 9 :3- 5:- 43- ,3- 94- 02- 9 Sum- 05.07.201- 25.000 4,3185 EUR XETA me 9 Tag [Gesam- [gewichteter tzahl] Durchschnittskurs] Ge- 02.07.201- 75.000 4,1932 EUR sam- 9 - t-- 05.07.201- sum- 9 me [Gesam- [gewichteter tzahl] Durchschnittskurs] 08.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 837915 08.07.2019 AXC0160 2019-07-08/15:53