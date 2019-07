An der Wall Street schwingen auch zum Wochenbeginn die guten Arbeitsmarktdaten vom Freitag nach. Allerdings reagieren die Börsen mit Abschlägen. Die Anleger setzen immer noch auf Zinssenkungen der Notenbank. Und da sind gute Daten kontraproduktiv.



Bei den Einzelwerten geht es heute um die Deutsche Bank, Apple, Symantec, Zscaler, Beyond Meat, Ctrip, JD.com, Alphabet und Dish. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.