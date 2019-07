ROUNDUP 2: Wonnemonat Mai für den Export - Ausfuhren deutlich gestiegen

WIESBADEN - Deutschlands Exportunternehmen haben trotz internationaler Handelskonflikte im Mai gute Geschäfte gemacht. Die Ausfuhren von Waren "Made in Germany" stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich um 4,5 Prozent auf 113,9 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. "Sowohl Exporte als auch Importe haben sich im Wonnemonat Mai prächtig entwickelt", sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Holger Bingmann. Ob der Export das Tempo halten kann, ist aus seiner Sicht allerdings fraglich.

Coeure: EZB braucht lockere Geldpolitik 'mehr denn je'

FRANKFURT/PARIS - Die Geldpolitik der Europäische Zentralbank (EZB) muss laut Direktoriumsmitglied Benoit Coeure "mehr denn je" akkommodierend sein. Dies gelte, solange das Inflationsziel nicht erreicht werde, sagte der Franzose am Montag dem Radiosender BFM. Die EZB könne die Zinsen senken und bei Bedarf "hypothetisch" ihre Nettokäufe von Anleihen wieder aufnehmen. Eine akkommodierende oder lockere Geldpolitik zielt darauf ab, den Markt etwa durch niedrige Zinsen oder Anleihekäufe mit Geld zu versorgen. Damit stützt eine solche Politik tendenziell die Konjunktur.

Eurogruppen-Chef froh über abgewendetes Strafverfahren gegen Italien

BRÜSSEL - Eurogruppen-Chef Mario Centeno hat sich erleichtert über das abgewendete Strafverfahren gegen das hoch verschuldete Italien geäußert. "Das sind gute Nachrichten", sagte Centeno am Montag beim Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel. Die Regierung in Rom habe das Verfahren vermieden, weil sie Maßnahmen getroffen habe.

ROUNDUP: Iran reichert Uran nur moderat an - Drohung und Wille zum Dialog

TEHERAN/WASHINGTON/MOSKAU - In der Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Konflikts um sein Atomprogramm reichert der Iran seine Uranvorräte nur geringfügig über das erlaubte Maß von 3,67 Prozent an. "Unsere Anlagen brauchen einen Anreicherungsgrad von 1,1 bis 4,5 Prozent, daher wird ein Wert unter 5 Prozent vorerst ausreichen", sagte der Sprecher der iranischen Atomorganisation, Behrus Kamalwandi, am Montag. Bis zu fünf Prozent werden demnach von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) nicht als gefährlicher Anreicherungsgrad eingestuft. Der Sprecher gab zu verstehen, dass dieser Grad langfristig auf 20 Prozent angehoben werden könne.

Frankreich drängt auf EU-Kandidaten für Lagarde-Nachfolge beim IWF

BRÜSSEL - Frankreich drängt auf eine rasche Einigung auf einen europäischen Kandidaten für die Neubesetzung des Chefpostens beim Internationalen Währungsfonds. Eine schnelle Entscheidung sei nötig, sagte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire am Montag beim Treffen der Eurofinanzminister in Brüssel. Er hoffe, dass es einen gemeinsamen Kandidaten geben werde, mit "Erfahrung und Solidität".

Südkoreas Präsident: Japan muss Handelsbeschränkungen zurücknehmen

SEOUL - Südkoreas Präsident Moon Jae In hat Japan zur Rücknahme verschärfter Exportkontrollen im bilateralen Handel aufgerufen. Moon äußerte sich am Montag zum ersten Mal öffentlich zu der umstrittenen Entscheidung des Nachbarlandes von vergangener Woche, die Vorschriften für den Export bestimmter Hightech-Materialien für die Halbleiter- und Displayproduktion nach Südkorea zu verschärfen.

UN und OECD: Preissenkungen bei Agrar-Erzeugnissen erwartet

BERLIN/ROM - Die UN und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erwarten für das kommende Jahrzehnt einen Preisrückgang bei landwirtschaftlichen Produkten um ein bis zwei Prozent. Die Nachfrage nach Agar-Erzeugnissen werde bis 2028 weltweit um bis zu 15 Prozent steigen, heißt es weiter im aktuellen Landwirtschaftsausblick, den beide Organisationen am Montag in Rom vorgestellt haben. Sie erklären den Preisrückgang mit der gleichzeitig gestiegenen Produktivität.

ROUNDUP/Klimapolitik: Kieler Institut schlägt weiteren Emissionshandel vor

KIEL - Für eine wirksamere Klimapolitik in Deutschland und Europa hat das Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel die Einführung eines zusätzlichen Emissionshandels vorgeschlagen. Ohne umfassende Reformen seien die Ziele des Pariser Klimaabkommens nicht mehr erreichbar, hieß es in dem am Montag veröffentlichten Papier "Für ein duales System der CO2-Bepreisung in Deutschland und Europa". Langfristiges Ziel müsse die Ausweitung des europäischen Emissionshandels auf alle Sektoren und Treibhausgase sein.

Erdgasstreit im Mittelmeer: Drittes türkisches Schiff vor Zypern

NIKOSIA/ISTANBUL - Die Spannungen wegen der Suche nach Erdgasvorkommen rund um die Mittelmeerinsel Zypern steigen weiter. In der Nacht zum Montag warf ein türkisches Bohrschiff, die "Yavuz", Anker vor der Ostküste der zur EU gehörenden Republik Zypern. Dies berichtete das zyprische Fernsehen (RIK) unter Berufung auf Regierungsquellen in Nikosia. Das Schiff soll nach türkischen Angaben Probebohrungen nach Erdgas im Golf der zyprischen Hafenstadt Famagusta durchführen - ohne Genehmigung der Regierung in Nikosia.

