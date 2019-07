Köln (ots) - German Racing und German Tote arbeiten ab sofort mit Sportdeutschland.TV, dem Online-Sportsender der DOSB New Media GmbH, zusammen. Durch die Kooperation findet das gesamte Rennprogramm von German Tote - für 2019 noch rund 650 Rennen - Eingang in die Übertragungen der Internetplattform.



Sportdeutschland.TV steht für mehr Vielfalt in der digitalen Sportberichterstattung und ist erst kürzlich mit dem Deutschen Sportjournalistenpreis ausgezeichnet worden.



Am Wochenende konnte Sportdeutschland.TV bereits mit einem ersten exklusiven Highlight aufwarten - der Übertragung der 150. Jubiläums-Auflage des IDEE Deutschen Derbys in Hamburg.



Die Zuschauer können sich darüber hinaus auf weitere spannende Rennen der German Racing Champions League freuen, deren ausstehende Saisonhöhepunkte sie im Live-Stream auf Sportdeutschland.TV verfolgen können. Die Rennserie und der Galopprennsport profitieren erheblich von der zusätzlichen medialen Präsenz, da Interessierte und Fans jetzt an jedem Ort über mobile Endgeräte und am Desktop Zugriff auf die Übertragungen haben. "Wir freuen uns sehr, dass wir zukünftig allen Sportinteressierten das Programm unserer großartigen Rennvereine so umfassend und einfach zugänglich zur Verfügung stellen können", sagt Jan Pommer, Geschäftsführer von German Racing. Björn Beinhauer, Geschäftsführer DOSB New Media GmbH: "Durch die Kooperation mit German Racing und German Tote erweitert Sportdeutschland.TV sein Content-Portfolio um den Galopprennsport und unterstreicht seine Ambitionen, den Breitensport durch digitale Übertragungen einem großen Publikum näherzubringen."



Sportdeutschland.TV (www.sportdeutschland.tv) ist ein ursprünglich vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) ins Leben gerufener Online-Sportsender. Die bereits im August 2014 gestartete Internetplattform will die Sportberichterstattung auf eine breitere Basis stellen. Unter dem Motto "Sport entdecken, Sport erleben" zeigt das Internetangebot Liveübertragungen und Videos auf Abruf aus einer Vielzahl von Sportarten. Das Programm umfasst neben nationalen und internationalen Großereignissen diverse Bundesligen sowie Highlights, Zusammenfassungen und Hintergrundberichte rund um Sport, sportliche Leistungen und die Menschen und Geschichten dahinter. Für Bildmaterial zum 150. IDEE Deutschen Derby vom vergangenen Sonntag können Sie sich gerne an die Ansprechpartner der Presseabteilung wenden.



Über GERMAN RACING



GERMAN RACING ist die im Jahr 2010 gegründete Dachmarke des Galopprennsports in Deutschland mit dem Ziel der Zentralisierung aller galoppsportlichen Vermarktungen für spannende Pferderennen und stimmungsvolle Veranstaltungen auf deutschen Rennbahnen. Galopprennen sind die vom Staat gesetzlich vorgeschriebenen Leistungsprüfungen für eine erfolgsorientierte Tierzucht.



OTS: DOSB New Media GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/107240 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_107240.rss2



Pressekontakt:



Rieke-Marie Wilken GERMAN RACING PR & Marketing Tel.: +49 221 7498 19 Mobil: +49 160 9016 3674 E-Mail: wilken@direktorium.de www.german-racing.com



Michael Hähn GERMAN RACING Pressemitteilungen Mobil: +49 176 1111 7080 E-Mail: haehn@german-racing.com www.german-racing.com



Pressekontakt DOSB New Media: Andrea Specht Tel.: +49 89 9507 8922 E-Mail: andrea.specht@prosiebensat1.com