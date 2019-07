Seit 2016 sitzt Stefan Simon im Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Nun wechselt er in den Vorstand. Wer ist dieser Jurist, in dem ein "Unternehmer-Gen" steckt?

Als Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing am Montagvormittag in London den "radikalsten Umbau in Jahrzehnten" erläuterte, nannte er Milliardensummen, Einsparziele, Wachstumsszenarien, Investitionsvorhaben - aber so gut wie keine Namen. Das ist bemerkenswert, trennt Deutschlands größtes Geldinstitut sich doch von einem Fünftel der Belegschaft, insgesamt 18.000 Menschen, darunter drei Vorstände. Außerdem sagte Sewing den Satz: "Es geht wieder darum, wie ein Unternehmer zu denken."

Dabei dürfte Sewing nicht zuletzt an einen Mann gedacht haben: Stefan Simon. Der Jurist, der die Interessen des Großaktionärs Katar vertritt, wechselt vom Aufsichtsrat in den Vorstand. Simon folgt auf Sylvie Matherat, die bei vielen Aktionären und nun offenkundig auch beim Aufsichtsrat durchgefallen ist.

Mehr noch als seine juristische Expertise eilt Simon ein anderer Ruf voraus: unternehmerisch zu denken und handeln. Seine langjährige Mentorin Barbara Dauner-Lieb, die als Professorin an der Uni Köln Jura lehrt, attestiert Simon ein "Unternehmer-Gen", das bei Juristen selten zu finden sei. "Er ist nicht nur ein guter Jurist, sondern auch unglaublich akquisitionsstark. Deshalb wurde er auch so früh Partner", sagt sie.

Damit passte er offenbar ins Profil von Sanierer Sewing. Geführt werden solle die Deutsche Bank künftig "von verantwortungsvollen Managern, die als Team arbeiten und nicht als Ansammlung von Individuen", beschwor der Vorstandschef. Ein kaum verklausulierter Seitenhieb auf die Garde der Investmentbanker.

Sie hatten der Bank nach einst glänzenden Geschäften zuletzt sogar Verluste eingebracht. Und hinterlassen einen Berg hochriskanter Papiere, vor allem Derivate. 40 Prozent dieser sogenannten risikogewichteten Aktiva im Wert von 74 Milliarden Euro will Sewing abbauen lassen und die Investmentbank radikal zusammenschrumpfen.

Sewings Ziel: "eine neue, bessere Deutsche Bank bauen". Bei diesem Unterfangen wird Simon im Vorstand für die Beziehungen zu Aufsichtsbehörden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...