Die Siemens-Aktie hat am Freitag deutliche Verluste hinnehmen müssen und beginnt die neue Handelswoche ebenfalls mit Abschlägen. Dadurch droht der Kurs nun auch unter den im Februar begonnenen Aufwärtstrend zu fallen, wodurch sich das Chartbild weiter eintrüben würde. Durch den Tagesverlust am Freitag musste bereits die 50-Tagelinie (EMA50) aufgegeben werden, der Supertrend zeigt bereits seit Ende Mai eine bärische Marktphase an. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich damit ein Verkaufssignal. Auf ... (Alexander Hirschler)

