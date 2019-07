Auch heute tendiert der DAX Richtung Gap. So lange der DAX über 12400 bleibt, ist alles positiv. Darunter trübt sich das Chartbild dann ein und die Aufwärtsbewegung ist beendet. Zur Zeit schwächelt der DOW etwas, was den DAX am weiter steigen hindert. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...