Tagesgewinner war am Montag NET New Energy Technologies mit 7,14% auf 3,00 (539% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 7,14%) vor Amag mit 4,92% auf 32,00 (90% Vol.; 1W 3,23%) und KTM Industries mit 1,92% auf 53,00 (178% Vol.; 1W 1,92%). Die Tagesverlierer: startup300 mit -10,03% auf 6,28 (89% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,65%), Wiener Privatbank mit -4,35% auf 6,60 (64% Vol.; 1W -5,71%), AMS mit -3,18% auf 35,00 (1% Vol.; 1W -5,41%) Siehe auch https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfdrastil1.Die höchsten Tagesumsätze hatten Mayr-Melnhof (3,72 Mio.), EVN (1,21) und Agrana (0,8). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Fabasoft (2347%), NET New Energy Technologies (539%) und Mayr-Melnhof ...

Den vollständigen Artikel lesen ...