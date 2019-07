Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Montag über weite Strecken in einer engen Spanne seitwärts bewegt und schliesslich dank der starken Nestlé leicht höher geschlossen. Die gedämpften Zinssenkungsfantasien, die Angst vor einer Eskalation der Spannungen zwischen den USA und dem Iran und der ungelöste Zollstreit machten die Anleger vorsichtig, hiess es am Markt.

