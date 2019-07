London - Abwarten hat am Montag die Devisen an Europas Aktienmärkten gelautet. Vor möglicherweise marktbewegenden Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell vor US-Abgeordneten am Mittwoch zur Geldpolitik hielten Anleger das Pulver trocken. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,12 Prozent auf 3523,76 Zähler moderat nach. Er war am Donnerstag auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr...

