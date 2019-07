Baden-Baden (ots) - Montag, 08. Juli 2019 (Woche 28)/08.07.2019



22.00 Sag die Wahrheit



Die SWR Rateshow



Moderation: Michael Antwerpes



Rateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo Folge 528



Die Luftballonkünstlerin erschafft raumgroße Installationen aus Ballons - mal einen riesigen Kronleuchter, mal ein Nest, mal eine Roboterfigur. Dabei verwendet sie ausschließlich Naturkautschuk für die vergänglichen Kunstwerke. Der Erdbeerzüchter kennt Schindlers Mieze und den Kletter-Toni, seine beliebtesten Sorten. Die Frage ist, welche der anwesenden Personen wirklich die Luftballonkünstlerin ist und wer der Erdbeer-Fachmann.



Dienstag, 09. Juli 2019 (Woche 28)/08.07.2019



20.15 Marktcheck



Moderation Hendrike Brenninkmeyer



Neue Tricks beim EC-Kartendiebstahl: Ist die EC-Karte gestohlen und das Konto geplündert, behaupten Banken, um nicht haften zu müssen, immer wieder, beim Diebstahl der Karte sei der Dieb auch an die PIN-Nummer gekommen. Doch manche Kundin oder mancher Kunde ist sich sicher, die PIN nie notiert zu haben. Wie gehen die Gauner vor? Wie sicher ist das EC-Kartensystem? Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet am Dienstag, 9. Juli 2019, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.



Bioresonanztherapie - hilfreiche Messungen oder gesundheitlicher Schabernack? Ein sogenanntes Bioresonanzgerät soll körperliche Mangelerscheinungen feststellen können, ohne Blutentnahme, einfach über einen Sensorstab. Einige Ärzte oder Apotheker sind überzeugt, mit dem Gerät einen Vitamin- oder Spurenelemente-Mangel erkennen zu können. Expertinnen und Experten halten diese Messungen für unseriös. Was steckt dahinter?



Fahrradfahrer - wenn das Risiko mitfährt: Auf Radwegen kann es eng werden, denn neuerdings sind hier auch E-Roller unterwegs. Wo dürfen andere elektrische Kleinfahrzeuge fahren? "Marktcheck" befragt Passantinnen und Passanten in Aalen. Wer muss auf wen Rücksicht nehmen? Was müssen Fahrradfahrer beachten, wenn sie auf Gehwegen oder über Zebrastreifen fahren? "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller gibt Tipps und Hinweise. Er erklärt auch, wann Radfahrerinnen und Radfahrer rechts überholen dürfen.



"Marktcheck"



Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck



Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung in der ARD Mediathek (www.ARDmediathek.de ) und unter www.SWR.de/marktcheck sowie auf YouTube (www.youtube.com/marktcheck) zu sehen.



Sonntag, 14. Juli 2019 (Woche 29)/08.07.2019



20.15 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!



20.15 Geschichte & Entdeckungen (bis 21.45 Uhr) Das Salzkammergut Hohe Berge, klare Seen, weißes Gold



21.00 h: Korrigierte Schreibweise (Neusiedler See) im Sendetitel und nachgelieferter Untertitel!



21.00 Der Neusiedler See



Steppensee zwischen Österreich und Ungarn



Dienstag, 16. Juli 2019 (Woche 29)/08.07.2019



18.50 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!



18.50 SR: Wir im Saarland - Service extra



Veränderte Sendezeiten durch Verlängerung von "Kroymann -Der Geburtstag"



22.55 Kroymann - Der Geburtstag



Sketch-Comedy mit Maren Kroymann Erstsendung: 11.07.2019 in Das Erste



23.45 (VPS 23.40) Timo Wopp in kabarett.com



03.40 Kroymann - Der Geburtstag (WH) Sketch-Comedy mit Maren Kroymann Erstsendung: 11.07.2019 in Das Erste



04.30 (VPS 04.25) BW+RP: Comedy Newcomer - Das Beste Erstsendung: 01.06.2018 in HR



06.30 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!



04.50 SR: Wir im Saarland - Service extra (WH)



Samstag, 20. Juli 2019 (Woche 30)/08.07.2019



13.30 h - 16.30 h: Geänderten Programmablauf beachten!



13.30 (VPS 13.29) BW+RP: Auto-Ikonen: Porsche 911 Erstsendung: 09.06.2019 in SWR/SR



13.30 SR: Wie wollen wir leben? - Anders unterwegs sein (WH von DI)



14.00 BW+RP: SWR Sport: 3. Liga live



1. FC Kaiserslautern - SpVgg Unterhaching



14.20 SR: Eine Liebe in der Stadt des Löwen Spielfilm Deutschland/Singapur 2009 Erstsendung: 31.05.2009 in Das Erste Autor: Thomas Hernadi



Rollen und Darsteller:



Anniela Hansen____Lara Joy Körner Dorothea Hansen____Diana Körner Dai Si Wong____Jason Chan Robert Peters____Max Urlacher Ming Li____Li Lin Wong Julie____Marie Rönnebeck Zu Wong____Zhang Wei Liu Wong____Doreen Zhu Su Tao____Henry Heng Fong____Laurence Pang Investor____Vincent Tee Mr. Hemmings____Andrew Hillyard Chen____Russell Tan Tze Yao und andere Kamera: Nino Martinetti Musik: Jochen Schmidt-Hambrock



15.45 SR: Von und zu lecker



Irmgard Freifrau von Canal Erstsendung: 15.08.2014 in WDR Folge 5/6



16.00 BW+RP: Die Rezeptsucherin (WH von DO)



16.30 Mit Herz am Herd



Ballweiler Saibling mit Karotten-Ingwer-Püree Erstsendung: 20.01.2018 in SR



18.15 h: Für RP geänderten Beitrag beachten!



18.15 (VPS 18.14) RP: Landesart Plus Die Bildwelten des Dominik Schmitt



Freitag, 26. Juli 2019 (Woche 30)/08.07.2019



Nachtcafé: Nachgeliefertes Thema beachten!



00.15 Nachtcafé - Das Beste



Wieviel Bindung braucht der Mensch? Erstsendung: 07.03.2008 in SWR/SR



Wieland Backes mit seinen Gästen:



Barbara Artmann, Nicole Schuster, Frederik Bergsma, Joachim Held, Maria Hensler, Dr. Gunther Schmidt, Bar: Lea Ackermann und Pater Fritz Köstercellrow



Samstag, 27. Juli 2019 (Woche 31)/08.07.2019



01.15 Glasperlenspiel



beim SWR Familienfest Speyer 2018 Erstsendung: 17.06.2019 in 3sat



Für ihre drei bisher veröffentlichten Alben wurden Glasperlenspiel mit acht goldenen sowie drei Platin-Schallplatten ausgezeichnet und konnten sich als eine der erfolgreichsten Elektropop-Formationen Deutschlands etablieren. Mit ihren restlos ausverkauften Club- und Hallentourneen, bei Auftritten auf weit über 100 Festivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie als Support-Act für Helene Fischer begeisterten Glasperlenspiel bisher Millionen von Hörern.



Montag, 05. August 2019 (Woche 32)/08.07.2019



18.15 h für RP+BW: reine Titeländerung, Inhalt bleibt gleich.



18.15 (VPS 18.13) BW+RP: MENSCH LEUTE Jägerin der verlorenen Schätze



Dienstag, 06. August 2019 (Woche 32)/08.07.2019



06.30 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!



06.30 SR: Wir im Saarland - Saar nur! extra (WH von FR) Faszination Klettern



Mittwoch, 07. August 2019 (Woche 32)/08.07.2019



18.15 h: Für RP geänderten Beitrag beachten, Trennung von BW



18.15 (VPS 18.14) RP: made in Südwest Ahoi MS Renate Das Donauschiff aus Remagen Erstsendung: 26.09.2018 in SWR



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2