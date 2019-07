Die Aktie der Deutschen Telekom bildete am 22. März bei 15,88 Euro ihr aktuelles Jahreshoch aus und fiel anschließend deutlich zurück. Der letzte ernsthafte Versuch, das Jahreshoch wieder zu erreichen, endete am 18. Juni auf dem Niveau von 15,70 Euro. Legt man über diese beiden Hochpunkte eine Trendlinie wird deutlich, warum der Kurs am Freitag nur bis auf 15,64 Euro vorstoßen konnte. Es war diese Abwärtstrendlinie, welche die Bullen scheitern und den Kurs wieder zurückfallen ließ. Am Montag waren ... (Dr. Bernd Heim)

