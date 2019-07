Die SAP-Aktie hat erst in der vergangenen Woche am 3. Juli bei 125,00 Euro ein neues Jahreshoch ausgebildet, doch von Müdigkeit ist bei den Käufern derzeit keine Spur. Sie drängten gleich am Folgetag auf weitere Hochs, scheiterten aber zunächst. Eine starke Neigung zu Gewinnmitnahmen war aber in den letzten Tagen jedoch nicht zu erkennen. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass die Rallye fortgesetzt und schon in Kürze ein neues Jahreshoch ausgebildet werden sollte. Dieses könnte auf mittlere Sicht ... (Dr. Bernd Heim)

