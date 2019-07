Die Unstimmigkeiten zwischen der EU und der Schweiz über ein Rahmenabkommen zum gegenseitigen Marktabkommen haben spürbare Folgen: Seit letzter Woche dürfen an EU-Handelsplätzen keine Schweizer Werte mehr gehandelt werden.Da die sich Schweiz wegen innenpolitischer Widerstände dagegen sträubte, das Rahmenabkommen zu unterschreiben, hat die EU die Anerkennung der Schweizer Börsenregulierung nicht erneuert, was bedeutet, dass EU-Händler nur noch eingeschränkt an der SIX in Zürich handeln dürfen. ...

