Das aktuelle Marktumfeld macht es nicht nur Value-Investoren wie Warren Buffett schwer, unterbewertete Investments zu finden. Auch Anleger, die jenseits des reinen Aktienmarktes investieren wollen, befinden sich in einem Dilemma.Auch wenn immer mehr Experten vor einer drohenden Rezession und damit verbunden einem Abschwung am Aktienmarkt warnen: Noch deutet sich an den Börsen keine rückläufige Tendenz an. Das betrifft aber nicht nur die Aktienmärkte - auch Anleger, die in Anleihen oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...