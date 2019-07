Fieberhaft sucht London nach dem Verantwortlichen für die Enthüllung vertraulicher Diplomaten-Einschätzungen. US-Präsident Trump zeigt sich empört.

Nach der Enthüllung vertraulicher Berichte über die US-Regierung will sich Präsident Donald Trump nicht länger mit dem britischen Botschafter befassen. Er kenne Kim Darroch nicht, schrieb Trump am Montag bei Twitter, aber dieser werde weder in den USA gemocht noch sei er dort angesehen. Trump nutzte seine Tweets auch für Generalkritik an der scheidenden Premierministerin Theresa May und deren Brexit-Verhandlungen. Den Staatsbesuch im Vereinigten Königreich habe er im vergangenen Monat zwar sehr genossen, am meisten habe ihn dabei jedoch die Queen beeindruckt.

Der britische Botschafter in Washington hatte der US-Regierung in seinen Berichten ein verheerendes Zeugnis ausgestellt. Sie sei "dysfunktional" und "unfähig". Er hege Zweifel, ob das Weiße Haus "jemals kompetent wirken" werde. Mit Trump könne man sich nur verständigen, indem man sich mit einfachen Worten und ungeschminkt ausdrücke. Die für Minister und Beamte bestimmten vertraulichen Notizen hatte die britische ...

