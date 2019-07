"Mittelbayerische Zeitung" zu Minderheitsregierung/Wien:

"Endlich kommt das Rauchverbot, das eine Mehrheit der Bevölkerung schon lange fordert, das aber am Widerstand des kettenrauchenden Vizekanzlers Strache gescheitert war. Und Glyphosat wird verboten - das Pestizid, an dem die Bauernlobby bis zuletzt festhielt, ebenfalls gegen den Willen einer klaren Mehrheit. Was da alles auf einmal möglich ist! Es klingt befreiend, was das Parlament in Wien da vergangene Woche im "freien Spiel der Kräfte" beschlossen hat - frei von Koalitionszwängen. Als befreiend wurde die kurze Woche der Anarchie von vielen auch tatsächlich empfunden, so sehr, dass manche schon altliberale Morgenluft witterten und von "Sternstunden des Parlaments" sprachen. Aber die Freiheit der wechselnden Mehrheiten, möglich seit dem Sturz der ÖVP-FPÖ-Regierung unter Kanzler Sebastian Kurz Ende Mai, hat ihre Tücken."/yyzz/DP/he

AXC0006 2019-07-09/05:35