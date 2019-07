"Mannheimer Morgen" zu SPD:

"Wie lange hält die Front der SPD gegen Ursula von der Leyen noch? Familienministerin Franziska Giffey hat die CDU-Politikerin, die EU-Kommissionschefin werden will, in einem Interview nun jedenfalls als "respektable Persönlichkeit" bezeichnet. Das hört sich nicht mehr nach einem absoluten Nein an. Es wäre klug, wenn die SPD-Abgeordneten über ihren Schatten springen würden. "/DP/he

