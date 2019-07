Die Märkte beschäftigen sich weiter mit der Frage, ob die US-Notenbank ihre Zinsen senken wird oder nicht. Im Fokus der Investoren stehen BASF und die Deutsche Bank.

Der Dax hat am Montag bei 12.544 geschlossen, das war ein Minus von 0,2 Prozent. Investoren waren hauptsächlich mit der Nachlese der überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag beschäftigt. Neil Wilson, Chefanalyst des Onlinebrokers Markets.com, hingegen bezeichnete auch die Erwartung einer moderaten Zinsreduzierung der US-Notenbank-Sitzung Ende Juli als überzogen. Durch solche Spekulationen gerate die Fed allerdings in die Zwickmühle. "Die Zinsen nicht zu senken käme einer Zinserhöhung gleich", führte Wilson aus.

1 - Vorgabe aus den USA

Nachlassende Spekulationen auf deutliche Zinssenkungen der US-Notenbank haben der Wall Street zum Wochenauftakt zu schaffen gemacht. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent tiefer auf 26.806 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,5 Prozent auf 2975 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,8 Prozent auf 8098 Punkte.

2 - Handel in Asien

Ein schwächerer Yen hat dem Aktienmarkt in Tokio am Dienstag Auftrieb gegeben. Die japanische Währung gab zu Dollar knapp ein halbes Prozent auf 108,85 Yen nach. Das begünstigte vor allem Exportwerte, da sich die Waren solcher Firmen bei dieser Entwicklung vergünstigen. Unter Druck standen indes Technologie-Werte und Apple-Zulieferer. Apple hatten an der US-Börse zuvor rund zwei Prozent nachgegeben. Das Investmenthaus Rosenblatt hatte die Titel von "neutral" auf "verkaufen" zurückgestuft.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index beendete den Vormittagshandel mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 21.598 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent auf 1579 Zähler.

3 - BASF senkt Prognose

Die schwache Autoindustrie belastet die Jahresziele von BASF. Der Chemiekonzern senkte nach einem schwachem zweiten Quartal seinen Ausblick für das Gesamtjahr und rechnet nun mit einem Ergebniseinbruch. BASF erwartet ...

