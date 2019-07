Führender Anbieter von LiDAR-Technologie erweitert seine Präsenz in Region APAC mit seiner Sicherheitsinstallation

Quanergy Systems, Inc., ein führender Anbieter von LiDAR-Sensoren (Light Detection and Ranging, Lichterfassung und -abstandsmessung) und intelligenten Sensorlösungen, hat heute bekannt gegeben, dass das proprietäre LiDAR-Außensicherungssystem QORTEX DTC (Detection, Tracking, Classification Erfassung, Nachverfolgung, Klassifizierung) des Unternehmens zum Schutz einer großen Sicherheitseinrichtung in Südkorea eingesetzt werden soll. Mit dieser Installation, die den Masseneinsatz von LiDAR-Sensoren und Software-Lizenzen umfasst, wird die führende Rolle von Quanergy in der Region APAC deutlich erweitert.

QORTEXDTC, LiDAR-Based Security Solution (Graphic: Business Wire)

Südkorea aktualisiert derzeit seine Sicherheitssysteme um die neuesten Innovationen und technischen Fortschritte. Bisherige kamerabasierte Systeme und herkömmliche Perimeterschutztechnologien liefern nicht mehr die Erkenntnisse, die zum Schutz kritischer Sicherheitseinrichtungen nötig sind.

Diese spezielle Anlage wird jetzt in das LiDAR-basierte QORTEX DTC von Quanergy integriert. Damit würde die Leistung von Sicherheitssystemen unserer Ansicht nach deutlich verbessert werden. QORTEX DTC ist eine äußerst intelligente kombinierte Hardware- und Softwareplattformlösung, die aus dem M8 LiDAR-Sensor von Quanergy und der Software QORTEX für Wahrnehmung mit künstlicher Intelligenz besteht. Der patentierte M8 LiDAR-Sensor von Quanergy liefert bei allen Licht- und Wetterbedingungen eine vollständige 360-Grad-Perspektive, während 3D-Wahrnehmungs-Algorithmen zum Erfassen, Verfolgen und Klassifizieren von Objekten auf Grundlage der umfassenden Punktwolkendaten, die vom M8 empfangen werden, in die QORTEX-Software integriert sind.

"Wir hatten die Aufgabe, zur Sicherung einer äußerst sensiblen Einrichtung eine intelligente Sicherheitslösung bereitzustellen, die zuverlässig ist und wenige Fehlalarme verursacht", so Dr. Louay Eldada, CEO und Mitgründer von Quanergy. "QORTEX DTC von Quanergy ist eine intelligente, vollständig automatisierte und präzise Lösung, die die zum Interpretieren der Welt um uns herum nötigen Erkenntnisse erheblich verbessern kann."

Für diese Installation arbeitet Quanergy mit iCent, einem Systemintegrator, zusammen, um die Technologie bereitzustellen und die erforderliche Sicherheitslösung zu entwickeln, die dem Bedarf der Anlage am besten entspricht. Über dieses Projekt hinaus werden Quanergy und iCent weiterhin zusammenarbeiten und die innovativen Sicherheitslösungen von Quanergy in ganz Südkorea bereitstellen.

"Dank der LiDAR-basierten Sicherheitstechnologie von Quanergy konnten wir neue, intelligente Anwendungen mit fortschrittlichen Überwachungskapazitäten entwickeln", so Moon Won San, CEO von iCent. "Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Quanergy bei dieser Integration in Südkorea, die nur ein Beispiel für unsere Verpflichtung ist, fortschrittliche Technologien und Sicherheitslösungen im ganzen Land zu verbreiten."

Die Installation in der Sicherheitseinrichtung begann im zweiten Quartal 2019 und soll im Verlauf der nächsten Monate in mehreren Phasen abgeschlossen werden.

Über Quanergy Systems, Inc.

Quanergy Systems, Inc. wurde im Jahr 2012 gegründet und baut auf die jahrzehntelange Erfahrung seines Teams in den Bereichen Optik, Photonik, Optoelektronik, Software für künstliche Intelligenz und Steuerungssysteme. Quanergy hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, im Herzen des Silicon Valley und bietet intelligente Sensor-Lösungen an. Es ist der führende Anbieter von LiDAR-Sensoren und Erkennungssoftware für Echtzeitaufnahme und Verarbeitung von räumlichen 3D-Daten und Objekterkennung, -klassifikation und -verfolgung. Seine Sensoren sind bahnbrechend bezüglich Preis, Leistung, Verlässlichkeit, Größe, Gewicht und Stärke. Seine Lösungen können in diversen Bereichen einschließlich Transport, Sicherheit, industrieller Automatisierung, 3D-Mapping, Bergbau, Landwirtschaft, Drohnen, Robotik, intelligente Räume und 3D-bewusste Geräte zur Verbesserung der Sicherheit, Effizienz und Lebensqualität verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.quanergy.com.

Über iCent Co., Ltd

iCent Co., Ltd. wurde im Februar 2000 gegründet und liefert Technologieinformationen und Kommunikationslösungen vor allem für Gesamtlösungen für Netzwerke, Sicherheit und Zuverlässigkeit (i-Saver). iCent ist ein Unternehmen für One-Stop-Service, das Netzwerkanalysen und Managementprodukte entwickelt hat und jetzt Netzwerkberatung, Design sowie Support bei Konstruktion und Betrieb liefert. Über Speziallösungen für mobile Technologien und Video liefert das Unternehmen professionelle Technologien schwerpunktmäßig an führende Service-Anbieter und SOs/MSOs in Südkorea. iCent hat außerdem sein Businessportfolio über verschiedene neue Firmen im Bereich Netzwerke und Computer diversifiziert und seine Geschäftschancen um netzwerkbasierte Systemintegration erweitert, um den Kundennutzen zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie auf www.icent.co.kr

