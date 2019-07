Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

PT SCIENTISTS - Das Start-up PT Scientists hat einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Das geht aus einer Mitteilung des Amtsgerichts hervor. Das junge Unternehmen wollte eine unbemannte Mondfähre auf den Erdtrabanten schicken, um dort die Landestelle der letzten Apollo-Mondmission Apollo 17 zu erkunden. Sponsor Audi hatte dafür eigens einen Mondrover entwickelt, der Telekomkonzern Vodafone wollte für Astronauten auf dem Mond ein LTE-Netz errichten. Ziel von PTScientists war es, mittelfristig Geld mit Frachtflügen zum Mond verdienen. Das Unternehmen will den Betrieb weiterführen. Der vorläufige Insolvenzverwalter äußerte sich bis Redaktionsschluss nicht. (SZ S. 19)

SAP - SAP hat die deutsche Politik zu mehr Anstrengungen aufgefordert, um das Land digital kompetenter und dadurch wieder wettbewerbsfähiger zu machen. In einem 11-Punkte-Forderungskatalog fordert einer der beiden einzigen im internationalen Top-100-Ranking der wertvollsten Konzerne verbliebenen deutschen Unternehmen unter anderen mehr Engagement für Startups. "Generell stellen wir fest: Deutschlands Industrie ist sehr leistungsfähig und stabil", sagte SAP-Vorstandsmitglied Christian Klein. Allerdings, so betont Klein, werde der internationale Wettbewerbsdruck immer größer: "Um weiterhin vorne mitzuspielen, braucht unsere Wirtschaft auch Unterstützung durch die Politik." (Tagesspiegel)

VOLKSWAGEN - Die flächendeckende Einführung der Elektroautos stellt das Verhältnis zwischen Fahrzeugherstellern und Zulieferern auf eine neue Basis. Vor allem bei den Batteriezellen gibt es eine Machtverschiebung weg von den großen Autoherstellern hin zu den Lieferanten. "Die Unternehmen passen nicht mehr in das klassische Schema der Automobilzulieferer", sagte Volkswagen-Einkaufsvorstand Stefan Sommer in Leipzig auf einem Lieferantentreffen von VW. Den Konzernen stünden heute deutlich größere Partner gegenüber, für die das Automobil nur eines von mehreren Geschäftsfeldern sei. Ein großer Zelllieferant stehe heute mitunter vor der Entscheidung, ob er ein neues Werk für Batteriezellen errichte oder eine neue Handygeneration entwickle. "Dann müssen wir die Hersteller von unserer Branche überzeugen", betonte Sommer. In der Vergangenheit hätten die Zulieferer einen Autohersteller immer automatisch begleitet, wenn beispielsweise ein neues Fahrzeugwerk errichtet worden sei. Von diesem Automatismus könne heute keine Rede mehr sein. Ein Autohersteller müsse seinen Zelllieferanten stärker entgegenkommen. (Handelsblatt S. 20)

BOGNER - Im Sportmodeunternehmen Bogner macht sich Unruhe breit. Kunden und Mitarbeiter sind verunsichert durch Gerüchte. Fest steht, dass Mitarbeiter nach FAZ-Informationen als Zeugen aussagen, weil die Staatsanwaltschaft wegen möglicher Steuerverfehlungen gegen Bogner ermittelt. Es geht um geldwerte Vorteile für Beschäftigte, die zum Vorzugspreis Bogner-Textilien bekamen. Außerdem wenden sich einige traditionsgesinnte Kunden wegen der Auffrischung der Produktpalette ab, ist von mehreren Seiten zu hören. (FAZ S. 18)

BREMBO - Der italienische Autozulieferer Brembo will seinen Umsatz durch eine große Übernahme mehr als verdoppeln. Vizepräsident Matteo Tiraboschi sagt im Gespräch mit der Börsen-Zeitung: "Wir streben eine Akquisition im Autosektor an, die kohärent mit unserem Geschäft ist, unsere Produktpalette ergänzt und Mehrwert für die Gruppe schafft." Laut Tiraboschi gibt es "derzeit kein konkretes Projekt, das auf dem Tisch liegt". Angesichts der tiefgreifenden Veränderungen im Automarkt "kann auch Brembo nur wachsen wie alle Unternehmen im Automobilsektor". Es sei notwendig, "in eine neue Dimension zu wachsen und das Angebot zu erweitern. Dabei wollen wir über Bremssysteme hinausgehen, weil die Autohersteller immer mehr von außen zukaufen". (Börsen-Zeitung S. 8)

DREAM GLOBAL - Der kanadische Gewerbeimmobilienkonzern Dream Global Reit, der stark in Büroimmobilien in Deutschland investiert ist, erkennt keine Abschwächung der Branchenkonjunktur. Ein Überangebot, das den Zyklus zum Ende bringen könne, gebe es nicht, sagt CEO Jane Gavan im Gespräch mit der Börsen-Zeitung S. 7)

