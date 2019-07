Welche Themen sind am Dienstag Morgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: BASF senkt nach einem schwachem zweiten Quartal seinen Ausblick für das Gesamtjahr und rechnet nun mit einem Ergebniseinbruch, in das Berufungsverfahren von Bayer im zweiten Glyphosat-Urteil in den USA schaltet und USA werden den Druck auf den Iran...

Den vollständigen Artikel lesen ...