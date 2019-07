FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

58L3 XFRA US13200M3007 CAMBER ENERGY INC. DL-,01

9BA XFRA FR0004040608 ABC ARBITRAGE POR.EO-,016

2P62 XFRA CA92871N2014 VOLTAIC MNLS CORP.