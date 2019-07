Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Generali von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 14,15 auf 16 Euro angehoben. Seit der Aufnahme der Papiere auf die Verkaufsliste im April 2017 habe sich die Aktie deutlich besser geschlagen als der Gesamtmarkt, schrieb Analyst Johnny Vo in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Ziele der italienischen Großbank dürfte sich die Lage bis 2021 verbessern./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 21:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0098 2019-07-08/23:20

ISIN: IT0000062072