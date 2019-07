Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

BASF bekommt wie befürchtet die schwächere globale Industrieproduktion heftig zu spüren und kassiert deshalb die Jahresprognose. Im zweiten Quartal verfehlte BASF die Analystenschätzungen sowie die eigenen Erwartungen. Der Umsatz sank um 4 Prozent auf 15,2 Milliarden Euro. Das EBIT vor Sondereinflüssen erreichte nach vorläufigen Berechnungen 1,0 Milliarden Euro, 47 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Vor allem die gesunkenen Ergebnisse der Segmente Materials, Chemicals und Agricultural Solutions wirkten hier belastend. Unter dem Strich schaffte BASF im zweiten Quartal dennoch einen Gewinnanstieg. Das Ergebnis nach Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter stieg auf 6,5 Milliarden von 1,5 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Grund hierfür ist der Buchgewinn aus der Entkonsolidierung von Wintershall nach dem Zusammenschluss von Wintershall und DEA am 1. Mai 2019. BASF geht 2019 nun von einem deutlichen Rückgang des EBIT vor Sondereinflüssen von bis zu 30 Prozent aus. Bisher hatte der Konzern einen leichten Anstieg um 1 bis 10 Prozent in Aussicht gestellt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 AT/OMV AG, Zwischenbericht 2Q

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Shop Apotheke Europe, Umsatz 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

Klassik Radio: 0,21 EUR

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:00 NL/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2029 im Volumen von 1 bis 2 Mrd EUR 10:00 DE/Kuponfestlegung für neue Bundesanleihen mit Laufzeit August 2029 (Platzierung Mittwoch) 11:30 DE/Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit April 2023 im Volumen von 500 Mio EUR Auktion 0,50-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 250 Mio EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.464,50 -0,55 S&P-500-Future 2.967,80 -0,36 Nikkei-225 21.556,17 0,10 Schanghai-Composite 2.920,70 -0,43 +/- Ticks Bund -Future 173,39% +9 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.543,51 -0,20 DAX-Future 12.497,00 -0,57 XDAX 12.508,31 -0,57 MDAX 25.887,47 -0,16 TecDAX 2.917,80 -0,24 EuroStoxx50 3.523,76 -0,12 Stoxx50 3.221,32 -0,02 Dow-Jones 26.806,14 -0,43 S&P-500-Index 2.975,95 -0,48 Nasdaq-Comp. 8.098,38 -0,78 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,30% -6

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Für die Börsen zeichnet sich eine leichtere Handelseröffnung ab. Die Vorgaben von der Wall Street und aus Asien geben diese Richtung vor. "Im Vorfeld der Berichtssaison werden wir noch einige Gewinnmitnahmen sehen", so ein Aktienhändler. Diese nimmt in der kommenden Woche in den USA mit den Geschäftszahlen der Banken Fahrt auf. Dass Anleger wie Analysten noch zu optimistisch sind, zeigt die Gewinnwarnung von BASF. "Die ambitionierte Bewertung an den Börsen ist der Geldpolitik der großen Notenbanken geschuldet", so der Aktienhändler. Nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht wird daher mit Spannung auf Mittwoch gewartet, wenn Fed-Präsident Jerome Powell seinen halbjährlichen Bericht über die Geldpolitik dem Kongress übergibt. Zudem steht am Mittwochabend die Veröffentlichung des jüngsten Fed-Sitzungeprotokolls an.

Rückblick: Knapp behauptet - Auslöser für die neue Vorsicht war der starke US-Jobbericht vom Freitag, der die heißgelaufene Zinssenkungsfantasie etwas eindampfte. Daneben sorgte auch die Verschärfung der Iran-Krise für Zurückhaltung, weil das Land demonstrativ die Bedingungen des Atomabkommens nicht mehr erfüllt. Sodexo hat den Umsatz in den ersten neun Monaten gesteigert. In den verbleibenden drei Monaten werde das Wachstum aber moderater ausfallen, erwartete der Cateringanbieter. Der Kurs gab 4,2 Prozent nach. Für Enagas ging es um 4,8 Prozent nach unten. Neue Vorschläge der spanischen Wettbewerbsbehörde CNCM für die Kompensation des Gasgeschäftes sowie der Nutzung von Stromnetzen belastete. Der Wahlsieg der Opposition und der damit einhergehende zu erwartende Regierungswechsel in Griechenland sorgte dort nicht für Euphorie. Der FTSE/Athex büßte 2,2 Prozent ein. Der Machtwechsel sei eingepreist gewesen, hieß es.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Thema Nummer eins war der Umbau der Deutschen Bank. Für Anleger sowie Analysten ist der immense Jobabbau sowie die damit verbundenen Kosten in Milliardenhöhe kein Befreiungsschlag. Vielmehr wurde klar, dass es wohl weitere Jahre dauern wird, bis es bei der Bank wieder aufwärts geht. Nach Aufschlägen zu Handelsstart verloren die Papiere 5,4 Prozent. Eine Achterbahnfahrt absolvierte auch die Aktie von Thyssenkrupp. Gegen Mittag schoss sie bis zu 5 Prozent ins Plus. Hintergrund waren Gerüchte, dass der Konzern bereits im Herbst Gespräche über den Verkauf seiner Aufzugssparte führen will. Doch die Titel schlossen lediglich 0,1 Prozent im Plus. Fuchs Petrolub gaben 4,4 Prozent ab. Der Schmierstoffhersteller wird wegen der schwachen Autokonjunktur seine Prognosen nicht erreichen. Washtec brachen um 12 Prozent ein. Auch der Waschanlagenhersteller hatte eine Gewinnwarnung abgegeben.

XETRA-NACHBÖRSE

BASF verloren nach der Gewinnwarnung etwa 5,5 Prozent. Im Sog von BASF gaben auch Covestro und Wacker Chemie um 1,4 und 1,0 Prozent nach. Bayer büßten nach der Abstufung durch Fitch 1,5 Prozent ein. Morphosys wurden 2,8 Prozent höher getaxt. Hier stützte die Lizenzvereinbarung mit Vivoryon Therapeutics. TLG reagierten positiv auf die Höherbewertung des Immobilienportfolios. Die Titel zeigten sich am Abend 3 Prozent höher, dies aber bei dünnen Umsätzen, wie ein Händler anmerkte.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Die US-Aktien haben nochmals nachgegeben, weil der starke US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag der überschäumenden Zinsfantasie einen Dämpfer versetzt hatte. Unter den Einzelwerten verloren Boeing 1,3 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Großauftrag verloren hatte. Statt der Problem-Maschine 737 MAX von Boeing werden Flugzeuge vom Rivalen Airbus geliefert werden. Der Kurs des Boeing-Zulieferers Spirit Aerosystems fiel um 5,1 Prozent. Procter & Gamble (+0,8 Prozent) profitierten von einem neuen Ungezieferspray des Konzerns, das für Menschen und Haustiere unschädlich ist. Für Apple ging es 2,1 Prozent abwärts. Die Experten von Rosenblatt rieten bei der Aktie zum Verkauf. Merck & Co verbilligten sich um 1,8 Prozent und Pfizer um 1,4 Prozent. Der Pharmasektor verbuchte ein Minus von 0,7 Prozent. Beobachter verwiesen auf die Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump vom Freitag, er werde per Dekret Preissenkungen bei Medikamenten durchsetzen.

Am Anleihemarkt traten die Notierungen nach den starken Verlusten mehr oder weniger auf der Stelle. Einerseits wirkten die überraschend starken Arbeitsmarktdaten vom Freitag nach, andererseits stützten geopolitische Risiken wie der Atomstreit mit Iran und der Handelskonflikt USA-China. Die Zehnjahresrendite stieg um 1 Basispunkt auf 2,05 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mo, 17.28 Uhr EUR/USD 1,1217 +0,0% 1,1216 1,1215 EUR/JPY 121,97 +0,1% 121,91 121,86 EUR/CHF 1,1153 +0,1% 1,1147 1,1140 EUR/GBR 0,8965 +0,1% 0,8960 0,8966 USD/JPY 108,73 +0,0% 108,69 108,66 GBP/USD 1,2512 -0,0% 1,2518 1,2509 Bitcoin BTC/USD 12.714,25 3,03 12.339,75 11.862,00

Der Dollar behauptete die Freitagsgewinne, die wegen des starken Jobberichts erzielt worden waren. Der Euro krebste weiter etwas oberhalb der 1,12er Marke herum. Derweil stand die türkische Lira unter Druck. Sie fiel zum Euro um knapp 1 Prozent, für einen Euro mussten 6,42 Lira bezahlt werden nach 6,32 Lira am Freitag. Grund war der Angriff des türkischen Präsidenten Recep Erdogan auf die Unabhängigkeit der türkischen Zentralbank. Erdogan hat per Dekret den Gouverneur der Zentralbank entlassen.

Der Euro kommt am Morgen im asiatisch geprägten Handel nicht vom Fleck, nachdem die Gemeinschaftswährung am Vortag mit 1,1207 Dollar den niedrigsten Stand seit dem 19. Juni markiert hatte. Jüngste Kommentare aus dem Kreise der EZB deuteten an, dass die Geldpolitik eher früher als später gelockert werde, sagt Analyst Nick Kounis von ABN Amro. Er erwartet, dass die EZB in diesem Monat ausdrücklich auf die Möglichkeit von Zinssenkungen hinweisen, ihre Leitzinsen im September um einen Zehntel Prozentpunkt senken und im Dezember ein Anleihekaufpaket in Höhe von 630 Milliarden Euro ankündigen werde. Damit werde der Euro gedeckelt, der im Jahresverlauf bereits 2,2 Prozent zum Greenback verloren habe.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,48 57,66 -0,3% -0,18 +20,8% Brent/ICE 63,91 64,11 -0,3% -0,20 +15,7%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 09, 2019 01:35 ET (05:35 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.