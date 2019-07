Neo erhielt die Genehmigung, ein Multicurrency-Konto für Unternehmen anzubieten. Dazu richtet Neo ein Zahlungsinstitut gemäß Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 ein, das von der Banco de España überwacht und geleitet wird.

Founding team from left to right: Laurent Descout (CEO), Nuria Molet, (Head Legal), Emmanuel Anton (CPO) and Ian Yates (CTO). (Photo: Neo Capital Markets)