Der heimische Öl und Gas-Konzern OMV hat sein Trading Update für das 2. Quartal 2019 publiziert. Der Ölpreis sank um 7 Prozent auf USD 68,9/bbl im Vergleich zum Vorjahreswert von USD 74,39/bbl. Der Gaspreis (CEGH) ging um 27 Prozent auf Euro 15,5/MWh (vs. Euro 21,4/MWh in Q2/18) zurück. Die Gesamtproduktion lag bei 490kbo/d, was 17 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode war. Im Gasbereich betrug der Anstieg 13 Prozent (auf 275kboe/d), und im Ölbereich 22 % (auf 214kboe/d). Im Upstream steigerte sich der durchschnittlich realisierte Rohölpreis auf USD 65,9/bbl (Vorjahr: USD 60,6/bbl), während der durchschnittlich realisierte Gaspreis auf Euro 12,1 MWh. (Vorjahr: Euro 12,7/MWH) zurückgegangen ist. In Q2/19 verglichen mit Q1/19, seien die Retail- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...