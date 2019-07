Die interessanteste Wette dieser Art läfut bei AMS. Die Österreicher lebten vor allem von der Apple-Zulieferung und bauen zügig um. Das Kursbild: Von 60 Euro ging es bis 18 Euro in den Keller, inzwischen wieder 40 Euro und was nun? In etwa zehn Tagen wird AMS mit seinen Halbjahreszahlen eine Perspektive vortragen, wie man durch die Erweiterung seines Produktportfolios neue Kunden gewinnt und damit technischen Einfluss. Was der Markt daraus an Fantasie entwickeln wird, wird eine interessante Sicht ergeben: So arbeitet man mit Mut!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info