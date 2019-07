Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF nach einer Gewinnwarnung auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Dass der Chemiekonzern seine Jahresziele zusammengestrichen habe, komme nicht überraschend, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Ausmaß der Verfehlung dürfte für viele Marktteilnehmer aber eine Enttäuschung sein. Die Konsensschätzungen für 2019 könnten um bis zu 25 Prozent fallen./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2019 / 08:07 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000BASF111