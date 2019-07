Der Dax ist am Dienstag nach einer massiven Gewinnwarnung des Chemiekonzerns BASF mit einem Minus in den Handel gestartet. Kurz nach Handelsbeginn notierte der Leitindex mit 12 436,47 Punkten 0,85 Prozent tiefer als am Vortag. Der Index für mittelgroße Unternehmen gab um 0,53 Prozent auf 25 749,82 Punkte nach. Im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls mit 0,44 Prozent abwärts.

In der Vorwoche war der Dax mit 12 656 Punkten noch auf einen Höchststand seit August vergangenen Jahres geklettert. Anschließend ging es nach dem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag abwärts. "Manche Händler haben sich etwas zu sehr auf den Gedanken konzentriert, dass die Fed die Zinsen schon in diesem Monat senken wird, und dann vielleicht noch einmal in diesem Jahr, was die Märkte befeuert hat", sagte David Madden vom Broker CMC Markets. "Der jüngste US-Arbeitsmarktbericht hat über diese Aussichten nun einen leichten Schatten geworfen." Bis zur Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch bleibe die Stimmung nun gedämpft.

Zusätzlich auf die Stimmung drückte nun eine Gewinnwarnung der BASF, die auf die globalen Handelskonflikte verwies. Die zuletzt ein wenig in den Hintergrund gerückten Konjunktursorgen kochten dadurch wieder etwas stärker hoch./kro/mis

