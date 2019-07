Frankfurt am Main - Die Schweizer Artisa-Gruppe hat eine Niederlassung in Frankfurt eröffnet. Ihre Tochtergesellschaft City Pop will in nächsten fünf Jahren tausende Mikroapartments in Deutschland entwickeln und betreiben. Europaweit plant Artisa im selben Zeitraum 15.000 Wohneinheiten. Dafür beschafft sie Kapital in der Höhe von 3,2 Milliarden Euro. City Pop, das auf Micro-Living...

Den vollständigen Artikel lesen ...