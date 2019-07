Amazon -0.14% finelabels (FLB1899): Mein Depot-Schwergewicht Amazon liegt mit einem aufgelaufenen Gewinn von 11 Prozent im Depot. Charttechnisch mehren sich die positiven Analysen. Die Chance auf einen Anstieg an das alte Allzeithoch von $ 2050 wird immer konkreter. Hierzu fehlen nur noch 5 Prozent. Ein Überschreiten des Allzeithochs wäre ein starkes Kaufsignal. Ich bleibe investiert. (09.07. 07:02) >> mehr comments zu Amazon: www.boerse-social.com/launch/aktie/amazoncom_inc Nike 1.69% finelabels (FLB1899): Nike liegt aufgelaufen mit einem Plus von 20 Prozent im Depot. JPMorgan erhöht jetzt das Kursziel von $90 auf $100 US. Anlageurteil: 'Overweight'. Das zusätzliche Kurspotential beträgt demnach knapp 13 Prozent. Ich bleibe ...

