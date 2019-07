Der Schweizer Konzern will sein Portfolio konsequent auf andere Wachstumsmärkte ausrichten. Daher wurde am Dienstag eine Vereinbarung über den Verkauf des Geschäfts mit Photovoltaik-Wechselrichtern von ABB an das italienische Unternehmen Fimer unterzeichnet.ABB wird sein Wechselrichter-Geschäft an den italienischen Inverter-Produzenten Fimer verkaufen. Den Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung teilte der Schweizer Konzern am Dienstag mit. Ziel der Transaktion sei es, die Zukunftsperspektiven der Wechselrichter-Sparte zu verbessern und es ABB zu ermöglichen, sein Geschäftsportfolio "weiter ...

