Massive Umstrukturierungspläne bei der Deutschen Bank. Bis Dezember 2022 will das größte Kreditinstitut Deutschlands jeden fünften Arbeitsplatz streichen. In Summe sind das 18 000 Arbeitsplätze. Das Geschäftsmodell des Finanzgiganten soll angepasst werden. Rentabilität, langfristiges Wachstum und verbesserte Renditen stehen dabei im Vordergrund. Veranschlagter Kostenpunkt dieses Projekts: 7,4 Milliarden Euro. Bereits in der Vergangenheit war mehrfach ...

