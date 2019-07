Eine Elektronik kann immer als eine Momentaufnahme des zurzeit gerade technisch und wirtschaftlich Möglichen beziehungsweise als eine kosteneffektive und effiziente Umsetzung einer bestimmten Funktion betrachtet werden. Besonders bei Stromversorgungen, die mit hohem Kostendruck, hohen Wirkungsgradforderungen und mit einem hohen Anspruch an die Zuverlässigkeit konfrontiert werden, kann von einem sehr ausgefeilten und ausgereizten Design ausgegangen werden, da das Ziel oftmals nicht ist, eine Entwicklung nach Stand der Technik umzusetzen, sondern eher die nächste Stufe zu erreichen. Und dies bedeutet Innovationen einzubringen, die auf den letzten und gesicherten Forschungsergebnissen basieren.

Der Bereich der Stromversorgungen ist geprägt von einer ständigen Weiterentwicklung in den Bereichen Technologie, Bauelementen und Materialien. Aufgrund der Forderungen nach niedrigen Kosten und einer hohen Zuverlässigkeit orientieren sich Netzteilentwickler nur zum Teil an dem gerade technisch Machbaren, sondern schwerpunktmäßig eher an einer Mischung aus modern und zuverlässig. Zusammengefasst: Eine ständige Evolution, aber nur selten eine Revolution prägt den Alltag des Netzteilentwicklers.

Einsatzbeispiel Sperrwandler

Beim Sperr-/Flyback-Wandler handelt es sich um das Arbeitspferd in der Netzteilentwicklung. Er benötigt nur wenige Komponenten: Einen Schalter, eine Diode und einen Transformator. Anders wie bei aufwendigeren Topologien, bei denen die Schwächen von einem Bauelement durch andere kompensiert werden können, ist dies beim Sperrwandler nicht möglich. Für ein gutes Netzteil kommt es bei jeder einzelnen dieser Komponenten auf deren individuelle Leistungsfähigkeit an. Da gerade der Sperrwandler sehr von einem guten, primären Schalter profitiert, wurde seine Topologie für den Vergleich eines aktuellen Silizium-MOSFETs mit einem Vertreter der modernen Silizium-Karbid-Technologie ausgewählt. Der Sperrwandler für den Vergleich besitzt die in Tabelle 1 gezeigten Kenndaten.

Der Zwischenkreisspannungsbereich des Sperrwandlers wurde so gewählt, dass er direkt aus dem 230 V AC-Netz gespeist werden kann. Er arbeitet mit einer festen Schaltfrequenz von 120 kHz und soll immer lückend (CrCM, DCM) betrieben werden (Bild 1). Für den Schalter für M1 kommen folgende MOSFETs zum Einsatz:

IPP65R125C7, Infineon, CoolMOS C7, 650 V, 125 m? und

SCT3120ALHR, Rohm, SiC, 650 V, 120 m?

Der Sperrwandler hat für den Arbeitspunkt 380 V/120 W die in Tabelle 2 gezeigten, charakteristischen Werte (lückender Betrieb). Die Drain-Source-Spannung und der Drain-Strom haben damit die in Bild 2 gezeigte Form (unabhängig von der eingesetzten Schaltertechnologie).

Beim Leerlaufen der primären Induktivität des Sperrwandler-Transformators entstehen immer Oszillationen der Spannung zwischen den Kapazitäten am Drain und der Primärinduktivität/Streukapazität des Transformators. Diese werden der Übersichtlichkeit halber hier nicht gezeigt, bieten jedoch durch geschickte Wahl des Einschaltpunktes ("Valley-Switching") die Möglichkeit, die Schaltverluste beim Einschalten zusätzlich zu minimieren. Für den Schalter M1 existieren drei Verlustleistungs-/Verlustenergiequellen:

Einschaltverlustenergie; Ursachen: Kapazität Drain-Source und Streukapazitäten des Transformators (Transformator, Snubber, auf die Primärseite übersetzte Streuinduktivitäten der Gleichrichterdiode)

Leitendverlustleistung; Ursache der endliche, ohmsche Widerstand des Kanals

Ausschaltverlustenergie; Ursache die als Stromquelle fungierende primäre Wicklung des Flyback-Transformators

Die Verluste werden nachfolgend für 125 °C Junction-Temperatur und, wenn verfügbar, den jeweiligen Worst-Case-Werten des Schalters berechnet.

Bestimmung der Einschaltverluste

Bild 3 zeigt das Ersatzschaltbild zur Bestimmung der Einschaltverluste. Da der lückende Betrieb vorliegt, muss der MOSFET keinen Strom aus einer Induktivität umkommutieren, sondern lediglich die Kapazität der Drain-Source-Strecke entladen und die Kapazität am Eingang des Flyback-Transformators aufladen. Die Energie, die in der Drain-Source-Kapazität bei einer bestimmten Drain-Spannung gespeichert ist, kann direkt aus den Datenblättern entnommen werden. In diesem Fall werden die gespeicherten Energien für UDS = 380 V bestimmt und die entsprechende Kapazität berechnet. Aus Sicht der Verlustenergie spielt es für den MOSFET keine Rolle, dass eine Kapazität auf- (COss) und die andere Kapazität (Transformator) ...

