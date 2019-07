Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach anfänglichen moderaten Kursgewinnen ist den meisten Aktienmärkten in Ostasien im Handelsverlauf am Dienstag die Puste ausgegangen. Die Börsen folgten damit den negativen US-Vorgaben, wenngleich sie zumeist nur mit kleinen Einbußen aus dem Tag gingen. Weiter sprachen Marktbeobachter von einer Mischung aus Gewinnmitnahmen und gedämpften Zinssenkungshoffnungen, ausgelöst von besser als gedacht ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag.

Neue Zinssignale erhoffen sich viele Akteure vom halbjährlichen Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem US-Repräsentantenhaus und dem Senat am Mittwoch und Donnerstag. Im Vorfeld machte sich Kaufzurückhaltung breit. Allgemein wird zwar weiter ein Zinssenkung beim nächsten Notenbanktreffen am 31. Juli erwartet, allerdings ist die Zahl derer, die mit einer großen Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt rechneten, gesunken.

Der Nikkei-Index schlug sich noch am besten. Mit 21.565 Punkten schaffte er ein Miniplus, hatte aber vorher auch schon rund ein halbes Prozent im Plus gelegen. In Sydney ging es um 0,1 Prozent nach unten, am meisten verloren die Indizes in China mit bis zu 0,7 Prozent. Nichts Neues gibt es vom US-chinesischen Handelsstreit. Hier sollen die Gespräche in dieser Woche weitergehen.

Dem Markt fehlten derzeit auch frische Impulse, hieß es im Handel. Mit Blick auf die beginnende Quartalsberichtssaison gelte die Aufmerksamkeit den Auswirkungen des US-chinesischen Handelsstreits auf die Unternehmensergebnisse, zumal es konjunkturseitig zuletzt aus Europa und China eher maue Daten gegeben habe.

Mit Eisenerzpreis steigen auch Kurse der Eisenerzförderer

Unter den Einzelwerten verloren Geely in Hongkong gut 4 Prozent, nachdem der Autobauer für das erste Halbjahr einen Gewinnrückgang um 40 Prozent angekündigt hat. Dongfeng Motor lagen im Späthandel knapp 2 Prozent zurück.

In Sydney stieg der Kurs des Eisenerzförderers Fortescue um 0,9 Prozent, während am Terminmarkt in China die Eisenerzpreise kräftig zulegten. Am Freitag hatten die Preise noch stark unter Druck gestanden, nachdem Stahlhersteller in China eine Untersuchung des übergeordnet starken Preisanstiegs bei Eisenerz gefordert hatten. Bereits am Montag hatten sich die Preise aber wieder erholt. Die Rohstoffschwergewichte BHP und Rio Tinto legten um bis zu 1,4 Prozent zu.

Rückenwind für die Branche kam auch von einer Studie der Citigroup. Die Analysten haben ihre Prognose für den Eisenerzpreis angehoben und auch etwas höhere Kursziele für Aktien aus dem Sektor ausgegeben.

Die Kurse der vier großen australischen Banken schlossen leicht im Minus. Dass sie sich bei der Erfüllung ihrer Kapitalanforderungen mehr Zeit lassen können, wie die zuständige Behörde verfügt hat, stützte nicht. Zumal die ursprüngliche Erhöhung auch nicht gänzlich vom Tisch ist.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.665,70 -0,10% +18,05% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.565,15 +0,14% +7,75% 08:00 Kospi (Seoul) 2.052,03 -0,59% +0,54% 08:00 Schanghai-Comp. 2.928,23 -0,18% +17,42% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.132,75 -0,70% +9,62% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.702,78 -0,45% +10,03% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.330,09 -0,12% +8,65% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.679,85 +0,13% -0,77% 11:00 BSE (Mumbai) 38.562,92 -0,41% +6,37% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:10 % YTD EUR/USD 1,1211 -0,0% 1,1216 1,1232 -2,2% EUR/JPY 122,08 +0,1% 121,91 121,69 -2,9% EUR/GBP 0,8979 +0,2% 0,8960 0,8966 -0,2% GBP/USD 1,2486 -0,3% 1,2518 1,2529 -2,0% USD/JPY 108,89 +0,2% 108,69 108,34 -0,7% USD/KRW 1182,24 +0,2% 1180,24 1180,09 +6,1% USD/CNY 6,8811 -0,0% 6,8818 6,8824 +0,0% USD/CNH 6,8862 -0,1% 6,8896 6,8876 +0,2% USD/HKD 7,8112 +0,2% 7,7994 7,7977 -0,3% AUD/USD 0,6947 -0,4% 0,6973 0,6991 -1,4% NZD/USD 0,6616 -0,1% 0,6624 0,6651 -1,5% Bitcoin BTC/USD 12.667,75 +2,7% 12.339,75 11.444,75 +240,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,59 57,66 -0,3% -0,18 +20,8% Brent/ICE 64,03 64,11 -0,1% -0,08 +15,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.393,84 1.395,60 -0,1% -1,76 +8,7% Silber (Spot) 15,06 15,04 +0,1% +0,02 -2,8% Platin (Spot) 812,24 816,00 -0,5% -3,76 +2,0% Kupfer-Future 2,66 2,66 -0,1% -0,00 +0,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/bam

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2019 03:38 ET (07:38 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.