Trotz zahlreicher Kontrollen gelangen in der EU immer wieder verfälschte oder mit Erregern belastete Lebensmittel in den Handel. Forscher und Techfirmen rüsten auf - und entwickeln neue Analyse- und Prognosemethoden.

Die Zahlen sind erschreckend: In Europa erkranken jedes Jahr im Durchschnitt 23 Millionen Menschen durch Erreger in Lebensmitteln; 4.700 Menschen sterben daran. Das geht aus einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) über die Risiken von Lebensmittelinfektionen hervor, der vor wenigen Wochen zum ersten internationalen Tag der Lebensmittelsicherheit veröffentlicht wurde.

Magen-Darm-Erkrankungen, die mit Abstand größte Gruppe der lebensmittelbedingten Krankheiten, sind der WHO-Untersuchung zufolge für 63 Prozent der auftretenden Todesfälle verantwortlich. Am gefährlichsten sind dabei Salmonellen. "Essen ist eine globale Angelegenheit, denn Nahrungsmittelketten erstrecken sich über den gesamten Planeten", sagte die für Europa zuständige WHO-Direktorin Zsuzsanna Jakab. Ein einfaches Gericht könne Zutaten aus mehreren Kontinenten enthalten. Lebensmittelsicherheit hänge damit "von internationaler Zusammenarbeit" ab - und vom Einsatz von Hightech bei der Gefahrenabwehr. Denn Lebensmittelkontrollen und -analysen sind längst zum Spielfeld von Start-ups und Tech-Konzernen geworden. Sie nutzen etwa auf Erbgut basierende Codes, um die Lieferwege der Zutaten zweifelsfrei zu verfolgen, die in Fertiggerichten und Kochtöpfen landen. Oder setzen wie IBM auf die Blockchain-Technologie.

Blockchain für schnelle Herkunftsanalyse

"Am Anfang stand ein Versuch", erklärt IBM-Manager Christian Schultze-Wolters. Der US-Handelsriese Walmart wollte herausfinden, von welcher Plantage die Früchte in einer Packung geschnittener Mangostücke stammten. Lieferwege mussten zurückverfolgt und Akten gewälzt werden. "Am Ende dauerte es fast sieben Tage bis die richtige Plantage gefunden wurde", sagt Schultze-Wolters. Viel zu lange, wenn etwas passiert - etwa ein Lebensmittel mit Ehec-Erregern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...